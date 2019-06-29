بكين تدعو وزيرة السياحة لزيارة متحف مؤسس الصين الشعبية

29 يونيو 2019 - 08:44 م





قبيل مغادرتها جمهورية الصين الشعبية بعد انتهاء فعاليات المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول الذي تمثل فيه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مصر على رأس وفد مصرى رسمي رفيع المستوى، دعت الحكومة الصينية، الوزيرة والوفد المصرى لزيارة متحف ومنزل الزعيم الصيني ماو تسي تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية في مسقط رأسه بمدينة شاوشام ، وذلك بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر في بكين.



وقام الوفد بوضع الزهور أمام تمثال ماو تسي تونج في ساحة المتحف الخاص به، وهو تقليد متبع كتحية له.



ومن جانبها تقدمت الوزيرة بالشكر للجانب الصيني على هذه الدعوة وهنأتهم على اقتراب الإحتفال بمرور 70 عاما على تا?سيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة الى أن مصر كانت ا?ول دولة عربية وا?فريقية تعلن ا?عترافها بجمهورية الصين الشعبية.



جدير بالذكر أن المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الاًول أقيم في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في الفترة من 27 الى 29 يونيو الجاري، بحضور 53 دولة أفريقية وكانت مصر ضيف شرف بالمعرض.



ومن الجدير بالذكر أيضا أن ماو تسي تونج هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وواحداً من الإثني عشر الذين أسسوا الحزب الشيوعي في شنغهاي، وأصبح زعيما للحزب الشيوعي الصيني منذ 1935 حتى وفاته، وكان سياسياً وقائداً عسكرياً صينيا.



وأخذ " ماو " على عاتقه إعادة بناء الصين لتصبح دولة عصرية قوية، واهتم بالتعليم والتصنيع والصحة، وحول النظام الاقتصادي من رأسمالية إلى اشتراكية، وبعد أن كانت الصين تقدس الآباء والأجداد لآلاف السنين أصبحت تقدس الوطن

