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"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لنجاح ثورة 30 يونيو

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن نجاح ثورة 30 يونيو كان بسبب الثقة، وهناك أشخاص وثقوا بغيرهم دون أن يروهم معقبا: "البلد كانت مدية لبعضها كلمة شرف" 
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت:"كنت على ثقة أن النصر جاي، وأن كابوس الإخوان سيرحل.. ربك كان عايز كده، ولم يخذلنا الجيش المصري"
وأضاف : كان واردًا ألا ينحاز الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المصريين، ويعقد صفقة وقتها مع الإخوان ولكنه رفض وانحاز للشعب.

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