"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لنجاح ثورة 30 يونيو

29 يونيو 2019 - 10:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نجاح ثورة 30 يونيو كان بسبب الثقة، وهناك أشخاص وثقوا بغيرهم دون أن يروهم معقبا: "البلد كانت مدية لبعضها كلمة شرف"



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت:"كنت على ثقة أن النصر جاي، وأن كابوس الإخوان سيرحل.. ربك كان عايز كده، ولم يخذلنا الجيش المصري"

