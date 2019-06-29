  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:11 ص
بحث متقدم
نجيب ساويرس

تعليق ناري لـ "ساويرس" على أزمة المنتخب وعمرو وردة

حراس المنتخب

تفاصيل الحملة الشرسة لتشويه المنتخب الوطني و"صلاح"

عمرو أديب

"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لنجاح ثورة 30 يونيو

أرشيفية

الإخوان تعلن عن مراجعات.. ومنشقون: «فشنك»

فاتورة كهرباء

الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء

برلمان

إيصال الإنترنت إلى المنازل «شرط للبناء».. نواب يردون

عمرو وردة والفتاة

الفتاة المكسيكية تنشر فيديو جديد لـ«عمرو وردة»

سامح

داعية يكشف نصيحة «الدعوة السلفية» التي رفضها «مرسي»

أرشيفية

هاني رمزي يوبخ اللاعبين: «سنودع أمم إفريقيا بهذا الشكل»

حفيظ دراجى ومحرر المصريون

«حفيظ دراجي»: «تريزيجيه» أفضل من «صلاح».. ورد المصريين فاجأني

بيرو تصعق أوروجواي وتتأهل لنصف نهائي "كوبا أمريكا"

الرياضة

بيرو
بيرو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كوبا أمريكا.. بث مباشر لمباراة أوروجواي وبيرو

#

الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل بنصف نهائي "كوبا أمريكا"

#

«ألفيس» يرحل عن باريس سان جيرمان

#

قطر تودع "كوبا أمريكا" إثر هزيمة من الأرجنتين

حقق المنتخب البيروفي، السبت، مفاجأة كبرى بالتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).
وأطاحت بيرو بمنتخب أوروغواي من ربع النهائي بالتغلب عليه بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.
شهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب أوروغواي مع ضغط هجومي متواصل، وكان الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين، وإن كانت الخطورة الأكبر من أوروغواي التي أهدر لاعبوها العديد من الفرص.
في الشوط الثاني، كشر منتخب أوروغواي عن أنيابه وسط تراجع كبير من المنتخب البيروفي خوفًا من تلقي شباكه لهدف، ويكاد لم يظهر الهجوم البيروفي سوى في كرة واحدة، فيما كان الضغط كبيرًا من أوروغواي.
ورغم الضغط الكبير من أوروغواي لم ينجح في تسجيل أية أهداف، ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح، التي تبتسم لبيرو وتفوز بنتيجة 5-4.
أحرز ضربات الترجيح لبيرو، باولو غيريرو وراؤول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس أدفينكولا وإديسون فلوريس.
فيما سجل لأوروغواي كل من، أدينسون كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بيتانكور ولوكاس توريرا، وأهدر لويس سواريز.
بهذه النتيجة، تحددت ملامح مباراتي نصف النهائي، وستجمع الأولى البرازيل مع الأرجنتين، والثانية تشيلي مع بيرو. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله شريف مدكور لريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير
» نجل السبسي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده
» لهذا الأسباب.. الذهب يقفز 44جنيهًا خلال 3أسابيع
» رئيس الوزراء يزف بشرى شارة لأصحاب المعاشات
» تونس.. حبس "إرهابي خطير جدا" على ذمة التحقيق في هجمات
» القبض على "ناصر الدويلة" بتهمة الإساءة للسعودية
» بنين وغينيا بيساو يكتفيان بنقطة في مباراة فقيرة فنيا
» بيرو تصعق أوروجواي وتتأهل لنصف نهائي "كوبا أمريكا"
» صحيفة أمريكية: خطة كوشنر "أضغاث أحلام"
» الصعايدة يطالبون بإعفائهم من زيادات الكهرباء
» أمم إفريقيا.. الكاميرون تتعادل سلبيًا مع غانا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة