» بنين وغينيا بيساو يكتفيان بنقطة في مباراة فقيرة فنيا

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تعادل منتخب بنين، السبت، مع غينيا بيساو سلبيًا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر في مباراة فقيرة فنيًا.
كان منتخب غانا تعادل مع الكاميرون سلبيًا في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر منتخب الكاميرون الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن غانا وبنين، بينما تذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، وتواصلت الفرص الضائعة من الجانبين ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة. 

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