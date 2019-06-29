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الكرملين: رد فعل ترامب على دعوة بوتين «بنّاء»

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ترامب وبوتين والأسد

المصريون ووكالات

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أعلن الكرملين أن رد فعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، له لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية بموسكو، كان بنّاءً.
وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث للقناة الأولى للتليفزيون الروسي، إن «رد دونالد ترامب كان بنّاءً جدًا وبدا متأثرًا، وقال إنه بالفعل من المهم إظهار علاقات التحالف التاريخية بين أمريكا وروسيا مرة أخرى».
وأضاف «بيسكوف» أن «ترامب قال كذلك إنه سيكون بانتظار الدعوة الرسمية، وسيتم توجيهها خلال الأيام القريبة».
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، العام المقبل، لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 للانتصار على النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

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