اتصلنا بريهام سعيد وفوجئنا بها تبلغنا بتلك الرسالة

30 يونيو 2019 - 05:49 ص

كشفت الإعلامية لبنى عسل - مقدمة برنامج "الحياة اليوم" - حقيقة الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد.



وقالت "لبنى" في برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "كلام كتير اتقال عن صحة ريهام سعيد، ونتمنى لها كل الخير والسلامة، وإن شاء الله ترجع وتنور الدنيا كلها".



وأضافت: "احنا اتصلنا بيها علشان نطمن على صحتها، هي كويسة وإن شاء الله تبقي كويسة أحسن وأحسن بحق الخير اللي بتعمله".



وأردفت: "ريهام سعيد بتطمن حضراتكم وبتقولكم هي جايه قريب، وشدة وتزول وإن شاء الله ترجع وتنور مكانها".

