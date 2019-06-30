» الحر يحصد أرواح 4 أشخاص بفرنسا

30 يونيو 2019 - 09:30 ص

واصلت درجات الحرارة المرتفعة حصد أرواح السكان في فرنسا، حيث ارتفعت حالات الوفاة إلى 4 أشخاص.

وقالت "فرانس 24" توفي ثلاثة أشخاص شرق فرنسا، بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ ستة أيام.

وشهدت حالات الوفاة ارتفاعًا حيث وصلت إلى 4 أشخاص، حيث عاملا يبلغ 33 عاما، بينما سُجِلت ثلاث حالات وفاة إضافية السبت في جنوب فرنسا وشرقها نتيجة موجة الحر التي تضرب عدة دول أوروبية، ما يرفع عدد ضحايا موجة الحر في فرنسا إلى أربع.