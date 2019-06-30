فنانة شهيرة تصدم متابعيها بصورة "غريبة" مع زوجها

صدمت الممثلة اللبنانية، ندى فرحات، متابعيها، بنشرها صورة مع زوجها المخرج، ايلي كمال، وهما يضعان "سكاتة" الأطفال مستسلمين للنوم وخلفهما ينام طفلها، ندي، في أشارة منهما إلى أنهما تعبا قبل أن ينام ويرتاحا.

ودائمًا ما تشارك الممثلة ندى بو فرحات لحظات أمومتها المميزة مع طفلها ندي، مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها أجدد صورها الشخصية التي تجمعها به.

يُذكر أن ندى شاركت في مسلسل "الكاتب" للمخرج رامي حنا، ولعبت دور "دينا" في طليقة "يونس جبران" اي النجم باسل خياط، وحقق العمل نجاحاً كبيراً.