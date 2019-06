القبض على لاعب شهير في حالة سُكْر

ألقت شرطة هولندا، القبض على ويسلي شنايدر نجم فريق الغرافة القطرى، بعد تضرر سيارة رقص فوقها مخمورًا.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن "شنايدر"، كان في حالة سكر شديد وتسلق على إحدى السيارات وبدأ بالرقص أمام المارة، كما عمد إلى تقبيل سيدة كانت تمر في الشارع.

وأفرجت السلطات الهولندية عن اللاعب بعد دفعه أكثر من 5000 جنيه إسترليني، قيمة الأضرار التي تسبب بها، وبعد اتفاقه مع صاحب السيارة المتضررة.

وظهر مقطع فيديو للاعب الدولي الهولندي السابق، وصيف بطل كأس العالم 2010، وهو يحاول الرقص فوق سطح السيارة.

Wesley Sneijder has reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car ??



Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football friend’ ????#Sneijder #Inbetweeners pic.twitter.com/pxKr8LiHAC