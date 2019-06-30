تصريح صادم لـ"إبراهيم عيسي" عن التحرش

30 يونيو 2019 - 10:32 ص

أغضب الإعلامي إبراهيم عيسى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة له ربط فيها قضية ظهور التحرش في مصر مع انتشار "التدين السلفي" على حد تعبيره.

وقارن الإعلامي في تغريدة على صفحته بـ"تويتر"، بين ما كانت ترتديه طالبات الجامعات في الستينيات بالبلاد.

وقال عيسي: "التحرش ظهر وانتشر في مصر مع انتشار التدين السلفي الذي يري المرأة بضاعة للفتنة وعورة ويخاف أن تثيره أصابع المرأة فجعلها تلبس قفازًا أسود، كانت بعض طالبات الجامعات في الستينات يرتدين جيبات فوق الركبة ولا يجرؤ أحد على التحرش بهن وهكذا تحول المجتمع المتدين بطبعه إلى متحرش بطبعه".

تطرق الإعلامي في تغريدة منفصلة سابقة إلى مفهوم الإسلاميين عن الدولة، قائلاً: "يعتقد الإسلاميون أن البلد التي ينتمون لها هي مجرد سكن أما الدين فهو الوطن. لا يمكن لمن يؤمن أن الحاكم لابد أن يكون قرشيًا أن يحترم الوطنية وما بالك بالديمقراطية!".