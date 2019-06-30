جماجم وقرموط لمنع الإنجاب والزواج بمقابر القليوبية

30 يونيو 2019 - 10:48 ص

شن أهالى قرية قرنفيل التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، عدة حملات لتطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة حيث نفذ رجال وشباب القرية المرحلة الأولى من الحملة.

وقال أحد شباب القرية ويدعى شريف عزازى إنهم فى صدمة بسبب أنهم وجدوا ما يحزن القلب من أعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة، وعدم الإنجاب وعدم الزواج، مضيفًا أن الحملة عثرت على كفن على حجر طوب، وشمع عليه صليب، وعظام رأس قرموط سمك، وعظم لوحة الكتف، ونبات شكله غريب ملفوف بشكل معين، وجريد نخل بالزعف مربوط بقماش معين، وثلاث جماجم بشرية، وجمجمة ماعز، وأوراق عليها طلاسم غير مفهومة.