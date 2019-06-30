نتنياهو يستفز "العرب" بهذا التعليق

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«نتنياهو»: هناك ازدهار جديد مع جيراننا العرب

ادعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى أن السلطة الفلسطينية تهاجم  كل ما يؤول إلى تسوية النزاع الإسرائيلى الفلسطينى مشيرًا إلى أن  إسرائيل رغم ذلك تحاول التقرب بشتى الطرق من الدول العربية لتسوية الإشكاليات القائمة.

 وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو  ناقلاً عن لساهن  فى تغرديته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "في الوقت الذي نتقرب فيه من الدول العربية ونطبّع تدريجيًا علاقاتنا معها".

وتابع: "وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر الذي عقد في البحرين الذي سعى قبل كل شيء آخر إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم".

وعقد الثلاثاء الماضى  مؤتمر البحرين الذي دعت إليه المنامة وواشنطن والذي يعرف باسم "ورشة عمل السلام من أجل الازدهار بهدفِ التشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية".


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