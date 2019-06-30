مروع.. سيدة تقطع طفلها وترمي أشلاءه فى شبكة صرف

30 يونيو 2019 - 11:37 ص

قتلت سيدة ثلاثينية طفلها وقطعته وألقت بأجزاء منه داخل شبكة صرف صحي، بمدينة تاوريرت المغربية، فيما سادت حالة غضب بين المواطنين بسبب الجريمة البشعة.

أحداث القضية تعود عندما اكتشف أحد العمال رجل آدمية صغيرة أثناء محاولته تنظيف بالوعة مغلقة بحي التقدم.

وعلى الفور قام العامل بإبلاغ رجال الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان على الفور، حيث تجمهر العديد من السكان، ونجحت التحقيقات الأولية فى الوصول إلى المتهمة واعتقالها، ويجري حاليًا التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفًا من افتضاح حملها غير الشرعي.