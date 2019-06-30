» رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

أحدث الصحفي التونسي، دويع العجمي، ضجة كبيرة؛ وذلك بعد طلبه يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج على العلن وأمام المتابعين.

ولم يكتفِ "دويع" بذلك، بل قام بمعايدتها أيضًا بمناسبة ميلادها قائلاً: "بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي".

وأضاف: "تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن.. ولا الظروف".

وردت "نوال" على معايدة دويع لها بتغريدة على "تويتر" قائلة: "شكرًا يا أحلى عريس"، لتقدمه لطلب يدها فيما قبل.