جندلمان يهدد غزة بضربة عسكرية واسعة

30 يونيو 2019 - 11:51 ص

هدد أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية جديدة على قطاع غزة حال تحركهم بما يهدد أمن إسرائيل.

وقال جندلمان عبر تغريدته على تويتر مرددًا: " قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل".

وأدلى نتنياهو منذ قليل بتصريح يتودد فيه إلى الدول العربية قائلاً: "في الوقت الذي نتقرب فيه من الدول العربية ونطبّع تدريجيًا علاقاتنا معها، وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر الذي عقد في البحرين الذي سعى قبل كل شيء آخر إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم".