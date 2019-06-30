» صورة لولي العهد السعودي تشعل "تويتر"

فاجأ الفنان السعودي، ناصر القصبي، متابعيه، بنشر صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من قمة العشرين التي انعقدت في اليابان مؤخرًا.

وعلق "القصبي"، على صورة ولي العهد السعودي قائًلا :"#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين أيها المتصدر أيها الأبيض بينهم لك العزة والهمة وبك نرفع رؤوسنا".

ولاقت التغريدة إعجاب الكثيرين، وحصدت مئات الاعجابات، حيث علق احدهم عز "الله يعزك يابو سلمان.. بصدر المجلس"، بينما قال آخر "الأسد الشامخ زعيم القمة فخر وعز العرب".