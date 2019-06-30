مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو نعمة من الله

30 يونيو 2019 - 12:45 م

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لو لم تقم ثورة 30 يونيو، كان الإخوان سيستمرون في الحكم، ويبيعون سيناء، ويكونوا ميليشيات لتأمين نفسهم، ولن يعتمدوا على الجيش المصري.

ووصف "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن ثورة 30 يونيو نعمة من الله أزاحت مخططات الإخوان.

وتابع أن المصريين كانوا سيهجرون خارج بلدهم لو استمر الإخوان في الحكم، مؤكدًا أن مصر وضعها تغير الآن للأفضل، وعادت لقوتها أمام العالم كله".