» مفاجأة.. "جوجل" أول اسم لمولود في العالم

30 يونيو 2019 - 01:48 م

قام أبوان بإندونيسيا بتسمية طفلهما بأغرب اسم في العالم حيث أطلقا عليه جوجل، وكما قاموا بتسجيله لدى السلطات المعنية بهذا الاسم.

وقال والد الطفل إنه عندما كانت زوجته حاملًا في الشعر السابع، كان يفكر في أسماء شائعة في بلاده، لكنه في الأخير قرر إعطاء طفله اسمًا متعلقًا بالتكنولوجي واستقر في النهاية على اسم "جوجل".

وأضاف والد الطفل أيضًا أنه إذا رزق بطفل آخر، فسوف يطلقون عليه اسم "واتس آب".

أما عن والد الطفل، فكانت تشعر بالحرج ولم تكشف عن اسم طفلها للآخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، لكن ومع مرور الوقت أحبت الاسم وصارت مولعة به، وفقًا لما ذكرته صحيفة "صدى الكويتية".