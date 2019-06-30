سخرية من "إيفانكا ترامب" في قمة العشرين.. السبب صادم

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متابعات-علا خطاب

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نشر إعلاميون وصحفيون أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصورًا، يظهر إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي تقف إلى جوار قادة أوروبيين على هامش قمة العشرين التي استضافتها أوساكا اليابانية الجمعة الماضي.

ويشير إعلاميون أمريكيون بسخرية إلى ما قالوا إنها محاولات إيفانكا إقحام نفسها في نقاش يدور بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات إيفانكا الانخراط في النقاش الدائر بين الزعماء الأوروبيين، فيما شبهها إعلاميون بالطفل الذي يجلس على طاولة الكبار.

ولفت إعلاميون إلى ردة فعل ظهرت على وجه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عندما قاطعت إيفانكا تيريزا ماي وحاولت الدخول في النقاش.

وبخلاف البروتوكول المعمول به، فقد غابت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب عن قمة العشرين، حيث رافق ترامب كل من ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.



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