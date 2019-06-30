» إخلاء سبيل ناصر الدويلة في اتهامه بالإساءة للسعودية

30 يونيو 2019 - 03:09 م

أكد مبارك الدويلة شقيق البرلماني السابق فى مجلس الأمة الكويتى ناصر الدويلة صحة الإفراج عنه قائلًا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم الإفراج بكفالة مالية عن الأخ ناصر الدويلة من النيابة العامة في قضية الإساءة إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية.

فيما قال عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، في منشور له عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر":"النيابة العامة في الكويت تخلي سبيل ناصر الدويلة بكفالة 2000 دينار في قضية الإساءة والتحريض ضد السعودية.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية، قالت إن قوات الأمن قامت بالقبض على الضابط السابق في الجيش الكويتي، ناصر الدويلة، بعد تدوينة كتبها قبل أيام حرض فيها على قصف السعودية.

وأوضحت الصحيفة: "إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".