  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:05 م
بحث متقدم
وزير التموين

حذف فئة جديدة من الدعم.. تعرف عليها

رانيا يوسف

هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم

السودان

مقتل شخص باحتجاجات السودان والمتظاهرون يتجهون للقصر الرئاسي

احمد حسن

«الصقر» يكشف المرشح الأول للفوز بلقب أمم إفريقيا

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ريهام سعيد

طبيبها : ريهام سعيد في خطر

أرشيفية

الإفتاء في ذكرى 30 يونيو: جماعات الخوارج إلى زوال

الزمالك يحيل"كهربا" للتحقيق

ناصر الدويلة

إخلاء سبيل ناصر الدويلة في اتهامه بالإساءة للسعودية

ريهام سعيد-ارشيفية

أبرزهم "الخطيب" و"مدكور".. ساندوا ريهام سعيد فى مرضها

طبيبها : ريهام سعيد في خطر

آخر الأخبار

ريهام سعيد
ريهام سعيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أبرزهم "الخطيب" و"مدكور".. ساندوا ريهام سعيد فى مرضها

#

ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير: لماذا بتلاني الله؟

#

هذا ما قاله شريف مدكور عن "الخمر" عقب تأكد إصابته بالسرطان

#

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة.. قصة مبكية ترويها الأم

صبايا

​ريهام سعيد الحياة

بكتريا المخ

نشرت ريهام السعيد، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، مرفقة بدعاء: " اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني اللهم أنت الرحيم ارحمني و يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك".

وطالبت سعيد جمهورها بالدعاء لها قائلة ، مطالبه جمهورها بالدعاء لها قائلة: " دعواتكم بالشفاء يارب".

ولاقت الصورة تعاطف من قبل البعض ،حيث ظهرت سعيد قبل اصابتها ببكتريا المخ ،وراح البعض يقارن بين صورها قبل الإصابة بامرض و بعده.

و كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وذكرت الصفحة عبر منشور منذ قليل أن "ريهام أصيبت بميكروب فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "بأن طبيبها المعالج يتخوف من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطى مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها".
شاهد الصورة..

ووجهت ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام، والتى لاقت تعاطفًا كبيرًا سواء من نجوم الفن ومتابعيها، قائلة: "الأولى والأخيرة .. حين وفاتى لا تهجرونى ولا تحرمونى من الدعوات.. سامحونى جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة.. فالموت لا يستأذن أحدًا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «ضيوف»: إقامة البطولة في الصيف أفضل قرار لـ«الكاف»
» والى : إمداد الادارة العامة للمرور ب 60 ألف كاشف
» الزمالك يحيل"كهربا" للتحقيق
» "الخطيب" يتخذ إجراء هاما لضم رمضان صبحى
» إخلاء سبيل ناصر الدويلة في اتهامه بالإساءة للسعودية
» مفاجأة.. "جوجل" أول اسم لمولود في العالم
» السعودية ترسل أولى رحلاتها لخليج نيوم
» صورة لولي العهد السعودي تشعل "تويتر"
» عودة 1.5 ألف لاجئ سورى لوطنهم
» 5 مميزات جديدة لـ "واتس آب" تعرف عليها
» رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى