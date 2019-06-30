ممثلة بريطانية ترتدى فستانًا من أكياس القمامة فى حفل "بافتا"

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شهدت جوائز BAFTA التليفزيونية لعام 2019 مشاهير يلبسون أفضل الأزياء، ومع ذلك استخدمت هذه الممثلة شيئًا مختلفًا تمامًا لتبرز أكثر على السجادة الحمراء.

حيث ظهرت الممثلة الإنجليزية "ديزي ماي كوبر" على السجادة الحمراء في ثوب مصنوع من أكياس القمامة، بتكلفة تبلغ حوالى 5 جنيهات استرلينية.

كان الفستان مصممًا بشكل فساتين السوارية الضخمة، ومضاف إليه قطع ملونة من الأكياس البلاستك ليبدو وكأنه بالفعل "كيس زبالة".

كما وضعت "ديزر" قبعة بشكل غطاء نحاسى يقف عليه طائر، مع حقيبة بشكل علب القمامة النحاسية، ويعد الفستان المصنع من الأكياس البلاستيكية الذى ارتدته الممثلة أكثر بكثير من مجرد محاولة لاختراق قواعد الأناقة، فقد اختارت الممثلة مظهرها حتى تتبرع بالمال.

وقالت "ديزى ماى" لموقع UK style، إن السبب في أنني أرتدي هذا هو أنني إذا ارتديت فستانًا عاديًا، فإن ذلك سيكلف الكثير من المال وأعتقد أنني فضلت التبرع بهذه الأموال لبنك طعام محلي، وقررت أن أرتدي أكياس القمامة بدلاً من ذلك".

ولكن يبدو أن هذه ليست المرة الأولى التى ترتدى فيها الممثلة "ديزي" ملابس غير تقليدية على السجادة الحمراء، ففي جوائز BAFTA التلفزيونية في العام الماضي، كانت ترتدي فستانًا أحمر مصنوع من قميص "سويندون" لكرة القدم.


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