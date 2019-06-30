"ترامب" يسخر من "أردوغان" ويصف الوفد التركي بـ"الممثلين"

30 يونيو 2019 - 04:33 م

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في اليابان على هامش مشاركتهم في قمة العشرين بمدينة "أوساكا".

وأظهر مقطع فيديو نشر موقع وقناة "العربية" الرئيس الأمريكي وهو يسخر من نظيره التركي والفريق المرافق له قائلًا: "أنظر لهؤلاء الناس كم هم لطيفون.. التعامل معهم سهل للغاية.. أنظر إليهم".

ووصف ترمب أردوغان وفريقه بـ"Central Casting " وهي وكالة شهيرة في هوليوود لاختيار الممثلين، متابعًا : "لا يوجد منتج هوليودي يستطيع أن يخرج لنا أناس بهذا الشكل".

شاهد الفيديو..



