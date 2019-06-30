«الصقر» يكشف المرشح الأول للفوز بلقب أمم إفريقيا

30 يونيو 2019 - 04:34 م

أكد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني الأسبق، إن الجزائر هو أفضل منتخب عربى فى منافسات كأس الأمم الافريقية المقامة حاليًا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أحمد حسن، فى المؤتمر الصحفى لأساطير إفريقيا الذى عقد اليوم، "حتى الآن أعتقد أن منتخب الجزائر هو أفضل المنتخبات العربية المشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها في مباراتي كينيا والسنغال ".

وأشاد "الصقر" بالدور الكبير الذى قام به جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لعودة منتخب "الخضر" إلى مستوياته المعهودة .

وأضاف "لاعبو منتخب الجزائر يتحلون بالروح القتالية، ما يقدمه هؤلاء اللاعبون حالياً يذكرنى بمنتخب مصر خلال فترة تواجدى فى الملاعب، منتخب الجزائر يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، وأعتقد أنه مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس الامم الافريقية، لكن يبقى منتخب مصر هو المرشح الأوفر حظاً لحصد اللقب ".

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق إنجاز غاب 19 عاماً عندما يواجه نظيره تنزانيا في التاسعة مساء غداً الاثنين بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر .

ويستهدف منتخب الجزائر تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية للمرة الاولى منذ نسخة 1990 التي أقيمت في الجزائر والتي توج بلقبها أصحاب الأرض حسبما ذكرت وسائل الاعلام الجزائرية .

وحجز منتخب الجزائر مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على منتخبي كينيا والسنغال، في حين يتذيل منتخب تنزانيا جدول الترتيب دون رصيد من النقاط .

ويدرس جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر منح الفرصة أمام البدلاء للمشاركة في المباراة مثل الثنائي ياسين براهيمي وإسلام سليماني بجانب إراحة بعض العناصر الاساسية خشية تعرضهم للأرهاق أو الاصابات بعد المجهود البدني الذي بذلوه طوال مباراتي كينيا والسنغال .

ويقضى نظام البطولة فى نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى، بتأهل صاحبى المركزين الأول والثاني فى كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثانى (دور الـ16) كما يرافقهما أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث .