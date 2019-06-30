» «ضيوف»: إقامة البطولة في الصيف أفضل قرار لـ«الكاف»

30 يونيو 2019 - 04:42 م

أشاد النجم الحاج ضيوف، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي السابق، بالتنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأعلن ضيوف في مؤتمر صحفي مشترك مع النجم الكاميروني صامويل ايتو، وقائد منتخب مصر سابقا أحمد حسن، عن دعمه للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) .

وقال ضيوف :" شاهدنا في هذه البطولة التنظيم الرائع والجيد فضلا عن الملاعب الجميلة. كل المنتخبات تسعى للتنافس والتألق. أبارك لموريتانيا حصولها على أول نقطة في تاريخها ".

وأضاف :"عندما كنت صغيرا كان حلمي هو اللعب ببطولة كاس أمم أفريقيا. واجهتني مشاكل كبيرة مع مدربي السابق في ليفربول الفرنسي جيرارد هوييه الذي هددني بسبب اختياري المشاركة في البطولة الأفريقية ".

وتابع :" أحيي قرار الكاف على إقامة البطولة في فصل الصيف، فهي تسمح لكل اللاعبين بالمشاركة فيها دون أن تواجههم مشاكل مع أنديتهم، وهو ما نشاهده حاليا في هذه النسخة. كما أن هذا التوقيت يسمح لعائلات اللاعبين وأبنائهم من حضور المباريات وهذا أمر مهم جدا ".

وتحدث ضيوف عن المستوى الفني لبطولة مصر وقال إنه مستوى عالي جدا، بدليل أن 4 منتخبات فقط ضمنت حتى الآن تأهلها لدور الستة عشر، مشيدا في الوقت نفسه بأداء منتخب موريتانيا، وبمستوى مباراة الكاميرون وغانا .

كما أشار إلى أن منتخبي الجزائر والمغرب يلعبان كرة ممتعة، فضلا على تميزهما بالشراسة والحضور البدني بخلاف ما عرف عنهما سابقا. وتوقع أن يخلق منتخب أوغندا مشاكل كبيرة لمنتخب مصر في مباراتهما اليوم .

وتمنى ضيوف أن يبلغ مواطنه ساديو ماني مستوى أفضل من الذي بلغه هو وأن يفوز بـ4 أو 5 كرات ذهبية أفريقية .

واستطرد يقول :"ساديو ماني يقول إنني مثله الأعلى، لكن صراحة أتمنى أن يحقق أفضل الإنجازات التي حققتها. ماني هو ممثل أفريقيا ".

واعتبر ضيوف ان مشاكل المكافآت التي تحاصر المنتخبات في كل مرة تسيء لصورة كرة القدم الأفريقية داعيا الحكومات الأفريقية إلى بناء الملاعب ووضع استراتيجية تسمح للكفاءات بالبروز، وقادرة على ضمان تطور الكرة في القارة السمراء ".