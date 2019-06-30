شاهد.. «سما المصري» تثير ضجة بصورها داخل استاد القاهرة

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أثارت الراقصة سما المصري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورًا لها من داخل استاد القاهرة قبل ساعات من لقاء مصر وأوغندا في الجولة الثالثة من الدور الأول بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم.

وظهرت المصري داخل المدرجات، التي بدت خالية تمامًا من الجماهير، وهي ترفع علم مصر، وظهرت في إحداها بشكل مثير وهي تستعرض مفاتن جسمها.

وعبر معلقون عن غضبهم من ظهور المصري بصورة اعتبروها أنها لا تليق بالمرة مع علم مصر، متسائلين عن كيف سمح لها بدخول الاستاد في ظل غياب جماهيري تام.






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