» شاهد.. محاولة اغتيال وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، حسبما أفاد "روسيا اليوم".

وأكد الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرًا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة.

وقال الغريب: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، رافضًا التعليق على الحادث.

وتسود منطقة الشوف بجبل لبنان حالة من التوتر رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.

