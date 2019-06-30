شاهد.. شاعر سعودي ينظم قصيدة في حب «سوزان مبارك»

نظم شاعر سعودي، "قصيدة" بعنوان "سوزان يمتدح فيها سوزان ثابت، عقيلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويثني خصوًصا على "أناقتها" وابتسامتها" كـ "ابن يحب أمه".

ونشر الشاعر حسان الطيار عبر حسابه على موقع "تويتر"، كلمات القصيدة التي جاءت تحت عنوان: "سوزان صاحبة الفخامة"، وعلق قائلاً:

"حينما تشرفنا بلقائها

خرجت علينا

أماً راقية كما عرفت

ناداها الجميع #ماما_سوزان

متفردة بأناقتها

تسير بخطواتها الثابتة

ابتسامتها وجليل الترحيب

تشع منها

فكانت قصيدتي

#سوزان_صاحبة_الفخامة

من ابن محب لأم جليلة

اعتذاري يسبقني

عن التقصير سيدتي".

وأعاد علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق، نشر كلمات "القصيدة"، عبر حسابه على "تويتر"، متوجهًا إلى كاتبها، بالقول: "اخ حسان اعطاك الله نعمة جميلة الحمد والشكر لله ، شكراً على هذا الكلام الراقي والأنيق و كل الاحترام و التقدير لشخصك الكريم .?? ".

فيما رد الشاعر السعودي، قائلاً: "ما ذلك أخي الحبيب إلا بعضاً مما بكم من جمال ورقي وشموخ وأدب، وليس الشكر لي أخي الغالي، إنما الشكر لصاحبة الفخامة التي حرك بعضاً من تاريخها الناصع قريحتي، وسمو أخلاقها ونبلها كلماتي لتخرج هذه الأبيات المتواضعة، والحق كل الحق أن تنظم بفخامتها المعلقات أحبكم الله ورسوله يا آل مبارك".

يذكر أن الشاعر السعودي حسان الطيار يصف نفسه عبر حسابه على "تويتر" بأنه أول شاعر خليجي يحيي أمسية شعرية على مسرح دار الأوبرا المصرية.