وزير الرياضة يطالب لاعبي المنتخب بهذا الأمر

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المصريون

وزير الرياضة

صبحي

اشرف صبحى

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الرئيس عبد الفتح السيسي والشعب المصري بالذكرى السادسة لثور 30 يونيو، تزامنا مع اللقاء الأفريقي المرتقب بين مصر وأوغندا.

وحول «كان 2019»، قال «صبحي» في تصريحات لـ«المصريون»: «سعيد بالتنظيم الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية، منذ لحظة افتتاح البطولة وحتى الآن ».

وطالب وزير الرياضة، لاعبي المنتخب الوطني بضرورة بذل المزيد من الجهد في لقاء اليوم أمام أوغندا، بجانب التحلي بالروح الرياضية مثلما أمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتابع صبحي:" نظمنا بطولة كأس الأمم الإفريقية فى أقل وقت والصحفيين الأجانب سعداء بتواجدهم فى مصر، نأمل في استغلال هذه البطولة لتوصيل الصورة الصحيحة عن أرض الكنانة .

وحول رايه في تجربة "تذكرتي" ، أكد سعادته بالتجربة الأولى من نووعها داخل الملاعب المصرية، والتي أثتت نجاح كبير في «كان 2019» مشيرًا إلى أن التجربة لن تنتهي عند هذا الحد بل سنحاول تطبيقها في المباريات المحلية خلال الموسم المقبل.

وتفقد وزير الرياضة، المنطقة الإعلامية الخاصة بالصحفيين والإعلاميين باستاد القاهرة قبل ساعات من المواجهة الهامة والمرتقبة بين المنتخب الوطني المصري امام المنتخب الأوغندي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي .


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