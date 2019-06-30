» بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين

التقطت عدسات المصورين، تعرض رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو لموقف محرج خلال حضوره فعاليات قمة العشرين المقامة في أوساكا اليابانية.

ووجد رئيس الوزراء الكندي، نفسه في موقع محرج، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، حيث مد يده للمصافحة إلا أن بولسونارو لم ينتبه مما اضطر ترودو لسحب يده.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.