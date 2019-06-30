  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
مصر واوغندا

بث مباشر.. مباراة مصر وأوغندا

الاخوان

«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم

حفتر وأردوغان

تركيا تهدد «حفتر» عسكريًا إذا لم تطلق سراح 6 أتراك

فرص عمل

«القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه

30 يونيو

إسلاميون في ذكري 30 يونيو: ثورة تصحيحية استردت مصر من الإخوان

فلسطين

84 شهيدًا فلسطينيًا في النصف الأول من 2019

شاعر سعودي ينظم قصيدة في حب «سوزان مبارك»

شاهد.. شاعر سعودي ينظم قصيدة في حب «سوزان مبارك»

رانيا يوسف

هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

مصر الأولى إفريقيًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا

«القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه

آخر الأخبار

فرص عمل
فرص عمل

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بوتين: آمل ألا يحدث صراع بين القوى النووية

#

30 يونيو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص

#

فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن لاعب منتخب كرة القدم:«خاين»

#

«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل براتب خيالي

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، برئاسة حاتم جاد الرب، وكيل الوزارة، عن توفير فرص عمل للشباب الخريجين بإحدى شركات القطاع الخاص برواتب مجزية.

وأكدت المديرية حاجة الشركة إلى 200 عامل تجميع وتركيب دبلوم صنايع ميكانيكا برواتب تبدأ من 2500 حتى 6000 حسب الخبرة، و30 عامل لحام دبلوم صنايع برواتب تبدأ من 2500 حتى 6000 حسب الخبرة، وعاملي صيانة كهربائية دبلوم صنايع والمرتب من 3000 حتى 6000 حسب الخبرة.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها لـ10 مشرفي إنتاج مؤهل عالي برواتب تبدأ من 3000 حتى 6000 حسب الخبرة، ومحاسبين بكالوريوس تجارة برواتب من 2500 حتى 3500 حسب الخبرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مدغشقر تتصدر مجموعة الإسكندرية.. ونيجيريا الثانى
» بث مباشر لمباراة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي
» بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين
» أمم إفريقيا.. «كوكا» يقود هجوم المنتخب أمام أوغندا
» شاهد.. محاولة اغتيال وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين
» اختفاء مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة أثناء عطلتها الصيفية
» وزيرة السياحة تتقدم بالشكر لجمهورية الصين لإقامة المعرض الاقتصادي
» الثلاثاء.. "جنش" يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة «أكيلس»
» بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية في 2019
» «إيتو» يتحدث عن أزمة نهائي دوري الأبطال.. و«كان 2019»
» «الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى