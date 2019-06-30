» اختفاء مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة أثناء عطلتها الصيفية

أعلن نادي يونج بويز السويسري، الأحد، اختفاء لاعبة الفريق الكروي للسيدات ومهاجمة منتخب البلاد فلوريانا إسماعيلي في بحيرة كومو الإيطالية أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "تم إخبار النادي بأن لاعبتنا فلوريانا إسماعيلي مفقودة منذ ظهر السبت، على بحيرة كومو بعد حادث سباحة".

وأضاف البيان: "ما زالت عمليات البحث مستمرة من قبل الشرطة السويسرية، نحن في غاية القلق، ومتمسكون بالأمل في أن تلك الأمور ستنتهي على خير".

وذكرت الصحيفة الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" أنّ السويسرية إسماعيلي، قررت أخذ يوم للاسترخاء في البحيرة مع إحدى زميلاتها في الفريق.

وأضافت الصحيفة أنها وصديقتها قامتا باستئجار قاربًا بالقرب من البحيرة.