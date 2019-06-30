"المالية" تكشف تطورات جديدة بشأن سعر الدولار الجمركي

30 يونيو 2019 - 10:46 م

أصدرت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، الأحد، المنشور رقم 7 لسنة 2019 بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال شهر يوليو 2019 طبقًا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017.



ويتضمن المنشور موافقة الدكتور وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

