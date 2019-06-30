» هذا ما فعلته سما المصري بعد طردها من استاد القاهرة

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سما المصري
سما المصري

المصريون ـ متابعات

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بالصور .. سما المصري تثير الجدل بزيارة لمكان غير متوقع

نشرت سما المصري فيديو من داخل مدرجات استاد القاهرة، لحضور مُباراة مصر وأوغندا المُقامة اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، الدورة التي تستضيفها مصر والمُقامة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.
ونفت سما بهذا الفيديو ما تردد حول طردها من الاستاد من قبل الجمهور، وقالت سما خلال الفيديو: «ياجماعة أنا في الاستاد والله واللعيبة أهم، الناس اللي بتقول أنا اطردت مانا قاعدة مرزوعة أهو».
وعلقت على الفيديو قائلة: «مين الحيوان اللي بيقول إني مشيت من الماتش ما أنا جوه أهو والماتش هيبتدي… نبطل هري والنبي… الماتش ناااار».

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