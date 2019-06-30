» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة غدًا، الاثنين.



وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التعريفة الجديدة للكهرباء ستكون وفقا لاستهلاك المواطنين، والتي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تكون 14.9% عن العام الماضي، متابعًا أنه سوف يتم حساب استهلاك شهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة.