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وكالة استخبارات تكشف معلومة خطيرة عن "ميركل"

عرب وعالم

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل

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رجحت وكالة استخبارات غربية أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل (64 عامًا)، تعاني من "مشكلة عصبية"، وذلك على خلفية إصابتها بنوبتي ارتجاف خلال مناسبتين رسميتين.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، في وقت تتزايد فيه تكهنات بشأن صحة ميركل.
ونقلت "تايمز" عن صحيفة "بيلد"، الأكثر مبيعًا في ألمانيا، أن أجهزة استخبارات أجنبية (لم تسمها) تحاول الوصول إلى سجلات ميركل الطبية، التي يُعتقد أنه متحفظ عليها في منشأة طبية عسكرية آمنة.
وأضافت أن "جهاز استخبارات غربي بارز متأكد من أن المستشارة الألمانية تعاني من مشكلة عصبية".
وبينما لم توضح "بيلد" المقصود تحديدًا بمصطلح "المشكلة العصبية"، قالت "تايمز" إنه يمكن استخدامه للإشارة إلى مجموعة من أمراض الارتجاف، وصولًا إلى مرض "باركنسون" (الشلل الرعاش).
وتصر ميركل، التي حضرت قمة مجموعة العشرين في اليابان، الجمعة، على أنها في صحة جيدة، رغم أنها شوهدت خلال حفل رسمي، الخميس الماضي، وهي تمسك بذراعيها في محاولة فاشلة لمنع نفسها من الارتجاف.
وقبلها بثمانية أيام، عانت ميركل من نوبة ارتجاف شديدة، عندما كانت بجوار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارته لبرلين.
وقالت ميركل لصحفيين: "ليس لدي أي شيء خاص للإبلاغ عنه، لكنني بخير".
وأرجعت، في وقت سابق، سبب ارتجافها إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونقص نسبة الماء في جسدها. 

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