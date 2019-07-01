  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:11 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

ريهام سعيد

أستاذ أمراض جلدية يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد ومضاعفاته

موجة حارة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أنجيلا ميركل

وكالة استخبارات تكشف معلومة خطيرة عن "ميركل"

صلاح

صلاح يواصل هز الشباك..ويمنح منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة

محمد معيط وزير المالية

"المالية" تكشف تطورات جديدة بشأن سعر الدولار الجمركي

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من الغد

القائم بأعمال محافظ القاهرة: حرائق العتبة نشبت في عقارات مخالفة

مع تكرار الحرائق.. هل تُنقل المحلات التجارية بالعتبة إلى مكان آخر؟

وائل جمعة

«وائل جمعة»: منتخب مصر غير مرشح للفوز بأمم أفريقيا

الاخوان

«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم

بالفيديو..

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

آخر الأخبار

موجة حارة
موجة حارة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري، منوها أن درجة الحرارة تتراوح هذا الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة سوف يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن درجات الحرارة وقت مباريات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر تكون جيدة، قائلا: «الجو بيكون لطيف، ودرجات الحرارة تبدأ في الانخفاض».
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من ترك المياه الغازية والمعطرات داخل السيارة، وتعرضها لدرجات حرارة عالية؛ لتجنب الانفجار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا
» هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم
» «القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه
» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد
» القضاء الأردنى يطوى صفحة الإخوان
» هذا ما فعلته سما المصري بعد طردها من استاد القاهرة
» شقيقة «ريهام سعيد» تكشف تفاصيل إصابتها بميكروب خطير
» قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»
» «خالد الجندي»: اللهم احشرنا مع «السيسي»
» بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى