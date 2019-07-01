مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

01 يوليه 2019 - 12:40 ص

تحدث علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن مباراة مصر وأوغندا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.



وقال نبيل خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «رغم فوز منتخب مصر، إلا أنه يعاني من مشكلات عديدة، خاصة منتصف الملعب، فضلا عن معاناة العمود الفريق للفريق ابتداء من مركز رأس الحربة وصولا لمنتصف الملعب».



وأضاف نبيل «الملعب لا يتحمل وجود عبد الله السعيد، ومحمد النني معاً، ولا حتى أحدهما منفردا كون أدائهما بطيئا، فضلا عن حدوث كوارث وأخطاء دفاعية»، مردفاً «خضنا 5 مباريات ابتداء من اللقاء الودية، ولا يوجد ملامح محددة للفريق حتى الآن».



واستنكر نبيل عدم إشراك خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، لأحمد علي، قائلاً «أجيري أفقد أحمد علي ثقته في نفسه، لا نعرف لماذا لا يشرك أجيري كونه هدافا للدوري، هل هناك حب وكره».



واستطرد «اختيارات أجيري أجبرتنا على الوضع الذي نراه، وماذا سيحدث لو أصيب محمد صلاح أو تريزيجيه لا قدر الله»، مشيرا إلى أن منتخب الفراعنة يعاني من بطئ في الأداء الدفاعي.