عمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم

01 يوليه 2019 - 12:50 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة "مصر وأوغندا" ضمن بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "نحن نشاهد ظاهرة كورية جديدة.. فرقة مبتلعبش كويس، بس بتجيب أهداف".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مصر عندها فرقة فيها مروان والنني، وفرقة مبتستلمش كويس، وفرقة تغيراتها وحشة.. بس ربنا عايز يبسطنا، وإدانا الماتش".

