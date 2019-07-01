تعليق ناري لـ عمرو أديب على زيارة ترامب لكوريا الشمالية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي ترامب بزيارته إلى كوريا الشمالية، يكون قد بدأ حملته الدعائية الانتخابية، حيث أن دونالد أول رئيس أمريكي تطأ قدميه أرض كوريا الشمالية.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ترامب هو من طلب زيارة كوريا الشمالية، مضيفًا أن ترامب لا يتورع ولا يتردد أن يفعل أي شيىء لمصلحته فقط، متابعا ساخرا: "ترامب دايما مشغل أغنية أنا أنا".