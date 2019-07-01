تعليق ناري من حسن شحاتة على أداء المنتخب: أرجو ألا يغضب أحد

01 يوليه 2019 - 05:28 ص

انتقد حسن شحاتة - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - الأداء الذي قدمه المنتخب خلال الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية 2019.



وقال "شحاتة" في تصريحات لقناة "تايم سبورت" : "أرجو ألا يغضب أحد من كلامي .. نبحث عن مصالح منتخبنا لكننا نبحث عن نجاح منتخبنا".



وأضاف: "مصر للأسف لا تملك مهاجمين وأتمنى ألا يغضب أحد من هذا الكلام .. نفتقد أيضا لصانع الألعاب .. لابد أن يقوم عبدالله السعيد بهذا الدور فيتقدم ويصوب ويقوم بالربط بين خطوط الفريق".



واستدرك: ":" أجيري مطالب بحل المشاكل الخاصة بعدم وصول الكرات إلى المهاجمين بشكل مستمر طويل المباراة".

