  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:47 ص
بحث متقدم
ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

سما المصري

مفاجأة تكشفها سما المصري حول طردها من مباراة المنتخب

منتخب مصر

تعليق ناري من حسن شحاتة على أداء المنتخب: أرجو ألا يغضب أحد

عزت أبو عوف

وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

هاني رمزي

هاني رمزي يوضح موقف «وردة» من المشاركة مع المنتخب

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم

منتخب مصر

مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

ريهام سعيد

أستاذ أمراض جلدية يكشف تفاصيل مرض ريهام سعيد ومضاعفاته

موجة حارة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أنجيلا ميركل

وكالة استخبارات تكشف معلومة خطيرة عن "ميركل"

تعليق ناري من حسن شحاتة على أداء المنتخب: أرجو ألا يغضب أحد

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

#

تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

#

سيناتور أمريكي: ليس من حق أي جهة أن تتدخل في الشأن السوداني

#

"الإفتاء" تحسم الجدل حول الحلفان بـ"الكعبة والنبي"

منتخب مصر

حسن شحاتة

انتقد حسن شحاتة - المدير الفني السابق لمنتخب مصر - الأداء الذي قدمه المنتخب خلال الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وقال "شحاتة" في تصريحات لقناة "تايم سبورت" : "أرجو ألا يغضب أحد من كلامي .. نبحث عن مصالح منتخبنا لكننا نبحث عن نجاح منتخبنا".

وأضاف: "مصر للأسف لا تملك مهاجمين وأتمنى ألا يغضب أحد من هذا الكلام .. نفتقد أيضا لصانع الألعاب .. لابد أن يقوم عبدالله السعيد بهذا الدور فيتقدم ويصوب ويقوم بالربط بين خطوط الفريق".

واستدرك: ":" أجيري مطالب بحل المشاكل الخاصة بعدم وصول الكرات إلى المهاجمين بشكل مستمر طويل المباراة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا
» هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم
» «القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه
» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد
» القضاء الأردنى يطوى صفحة الإخوان
» هذا ما فعلته سما المصري بعد طردها من استاد القاهرة
» شقيقة «ريهام سعيد» تكشف تفاصيل إصابتها بميكروب خطير
» قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»
» «خالد الجندي»: اللهم احشرنا مع «السيسي»
» بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى