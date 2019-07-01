ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

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أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها لن تتخلى عن الأطفال الذين من المقرر أن يقوموا بإجراء عمليات عبر برنامجها "صبايا" حتى آخر نفس فيها.

وقالت في منشور عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : ""وصلوا رسالتي لكل الناس وطمنوهم، بالنسبه لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات، والولاد اللي المفروض يسافروا، مايخافوش المرض مش هيعطلني، ولآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم".

وأضافت: ""ماتقلقوش ربنا كبير.. الثقة بالله أذكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل".

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