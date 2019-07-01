كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

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حرق أفلام عزت أبو عوف

وصية عزت أبو عوف

توفي اليوم الفنان الكبير عزت أبو عوف عن عمر يناهز 70 سنة ، بعد صراع مع المرض.

ومنذ تعرض الراحل لوعكة صحية ، تداول نشطاء أخبارًا تفيد وصية الراحل بحرق أفلامه بعد وفاته ، وذلك من خلال تصريحات مجتزأة له من مهرجان "نجم العرب".

وبعدها بأيام نشرت "أميرة" - زوجة الراحل - فيديو له بدت عليه علامات الحزن ، قال فيه إن ما قيل عن وصيته بحرق أفلامه ما هي إلا "نكتة سمجة وبايخة وواطية".

وقال إن "ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته"، وأضاف أن "أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش".


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