تعرف على سعر الدولار بالبنوك

01 يوليه 2019 - 09:25 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، وبنك سئيب، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد سجل سعر اليورو الأوروبى 19.05 جنيه للبيع و18.93 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.28 جنيه للبيع، و21.15 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.13 جنيه للبيع و17.02 جنيه للشراء.