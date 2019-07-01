  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:23 ص
بحث متقدم
المغامسي

هكذا وصف "المغامسى" ولى العهد السعودى

السودان

"العسكري" السوداني يحمل هذه الجهة مسئولية سقوط ضحايا

صورة الخبر

صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

عمرو وردة

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير "وردة"

طلاب اختبار

تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

بالصور.. لماذا لم يرتدي على ربيع بدلة الفرح؟

أول صورة لابنة على ربيع منذ انفصاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك

أرشيفية

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

عزت أبو عوف

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

انفجار قوي يهز العاصمة الإفغانية كابول

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات- سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

هدوء حذر في السودان مع دعوات تظاهر 30 يونيو

#

انفجار ضخم يهز العاصمة النمساوية فيينا

#

مقتل خبراء صواريخ إيرانيين في انفجار بصنعاء

#

مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية

انفجار

عشرات

كابل

أصيب عشرات الجرحى كحصيلة أولية، جراء انفجار قوى صباح الإثنين هز وسط العاصمة الأفغانية كابول، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي في حي بولي محمود خان في كابول".

وكتب متحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار على تويتر "نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات".

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها في الوقت الحاضر عن الانفجار الذي وقع في ساعة زحمة في هذا الحي.

وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المنطقة كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى "المنطقة الخضراء" الخاضعة لتدابير أمنية مشددة والتي تؤوي العديد من المباني الرسمية والسفارات.

ويضم الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبانٍ عسكرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"
» طليقة فنان شهير: ليه بتخلي ولادنا يدفعوا الثمن؟
» لأول مرة .. فنان شهير ينشر صورة مع ابنته بعد أنباء طرده لها من المنزل
» إبراهيم سعيد يكشف عن المأساة التي يعاني منها محمد صلاح
» تعرف على موعد تشييع جنازة عزت أبو عوف
» بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه
» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا
» هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم
» «القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه
» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى