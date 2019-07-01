انفجار قوي يهز العاصمة الإفغانية كابول

01 يوليه 2019 - 09:47 ص

أصيب عشرات الجرحى كحصيلة أولية، جراء انفجار قوى صباح الإثنين هز وسط العاصمة الأفغانية كابول، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام "وقع انفجار في الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي في حي بولي محمود خان في كابول".

وكتب متحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار على تويتر "نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات".

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها في الوقت الحاضر عن الانفجار الذي وقع في ساعة زحمة في هذا الحي.

وهرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المنطقة كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى "المنطقة الخضراء" الخاضعة لتدابير أمنية مشددة والتي تؤوي العديد من المباني الرسمية والسفارات.

ويضم الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبانٍ عسكرية.