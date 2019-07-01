» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"

01 يوليه 2019 - 09:51 ص

حالة من الرعب سيطرت على مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.

وقالت الشرطة إنها رصدت أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة "لويفيل روود" في كامبرديج، وأنها تبذل جهودًا من أجل العثور عليها.

وجنوب شرق آسيا هو موطن الأفعى المشبكية، التي تعتبر الأطول في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى 9.6 متر.

ورغم شكلها المرعب وطولها اللافت، إلا أن الأفعى المشبكية ليست سامة، لكنها تعتمد على عصر فرسيتها حتى الموت.

ويمكن للأفعى المكتملة النمو من هذا النوع أن تفتح فكيها، بما يكفي لابتلاع إنسان.