أول صورة لابنة على ربيع منذ انفصاله

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متابعات-علا خطاب

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على ربيع

نشر الفنان الكوميدي، علي ربيع عبر حسابه على "إنستجرام" صورته مع ابنته يبدو أنها من خلال رحلة تسوق قاما بها، واكتفى بالتعليق عليها بوضع رموز على شكل قلب.

ومنذ أن أعلنت ندى محمود طليقة الممثل علي ربيع عن طلاقهما موضحة أن السبب تدخل والدته، يرفض بطل "مسرح مصر" التعليق على هذا الأمر ويتجنب الحديث عنه.

حتى مع احتفالها بعيد ميلاد ابنتهما الأول "مليكة"، غاب ربيع عن الحفل ولم يهنئ ابنته بهذه المناسبة، إلى أن قرر أخيرا نشر صورته معها.

ويذكر أن علي ربيع تزوج في سبتمبر 2015، وأنجب ابنة وحيدة.

ويشار إلى أن علي ربيع شارك في رمضان 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قوره، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم.


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