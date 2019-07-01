  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
السودان

"العسكري" السوداني يحمل هذه الجهة مسئولية سقوط ضحايا

صورة الخبر

صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

عمرو وردة

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير "وردة"

طلاب اختبار

تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

بالصور.. لماذا لم يرتدي على ربيع بدلة الفرح؟

أول صورة لابنة على ربيع منذ انفصاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك

أرشيفية

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

عزت أبو عوف

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

سما المصري

مفاجأة تكشفها سما المصري حول طردها من مباراة المنتخب

تعرف على من سيواجه منتخب مصر في دور الـ16

الرياضة

ارشيف
منتخب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

استقبال حار لسيدات الأرجنتين بعد خروجهن من مونديال فرنسا

#

كأس العالم للشباب.. كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16

#

كوريا الجنوبية تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا

#

كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16

مصر

افريقيا

بطولة

كاس

تاهل

حسم المنتخب المصرى صدارة مجموعته، ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، بعدما حقق "الفراعنة" العلامة الكاملة 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية.

وسيواجه منتخب مصر صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

ووفقًا لقواعد البطولة، فإن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري فيها مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هي عدم تأهل صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى (A )، والرابعة (D ).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"
» طليقة فنان شهير: ليه بتخلي ولادنا يدفعوا الثمن؟
» لأول مرة .. فنان شهير ينشر صورة مع ابنته بعد أنباء طرده لها من المنزل
» إبراهيم سعيد يكشف عن المأساة التي يعاني منها محمد صلاح
» تعرف على موعد تشييع جنازة عزت أبو عوف
» بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه
» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا
» هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم
» «القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه
» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى