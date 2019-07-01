كوب شاى وقطع أعضاء تناسلية.. جريمة مروعة بالشرقية

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أحمد الشربينى

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نجح ضباط مباحث أولاد صقر بالشرقية فى كشف غموض مقتل تاجر منذ أسبوع وتبين قيام صديقه ونجل شقيقته بارتكاب الواقعة، انتقاما منه.

وردت معلومات للواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، يفيد بالعثور علي جثة"رجب ع أ م ه" 36 سنة تاجر مقيم دائرة مركز أولاد صقر، حيث عثر عليه مقتولاً بالطريق العام ناحية قرية حمادة.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين وجود إصابات بالجثة، وأن القتل ليس بدافع السرقة، حيث عثر على جميع متعلقات المجنى عليه معه.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "رجب م ال" 36 سنة تاجر قش، ونجل شقيقته "رمضان م" 23 سنة، انتقامًا من المجنى عليه.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها، العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، عن أن المتهم الأول قام باستدراج المجنى عليه إلى مكان بالزراعات لتناول الشاى، ثم اتصل بنجل شقيقته، وقام بقتله وقطع جزء من أعضائه التناسلية، انتقامًا منه لقيامه بحرق قش أرز للمجنى عليه وتكبيده خسائر فادحة، فضلاً عن سلوكياته وقيامه بمعاكسة زوجة المتهم وابنته أكثر من مرة، تم القبض علي المتهمين والأداة المستخدمة فى الجريمة، وإحالتهما للنيابة العامة.

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