القبض على ضابط قطرى و6 أتراك داخل ليبيا

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أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، سابقًا، عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "أنه تم القبض على العميد في الجيش القطري ناصر الجابر، برفقة ستة من ضباط الجيش التركي في ليبيا".

وفي وقت آخر قال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وتتدخل في شئون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحفية نقلتها "سكاي نيوز" عربية، إن الجيش الليبي ليس له علم باعتقال أي أتراك بعد، وأنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.

وطالب دول الجوار وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف من التهديدات التركية.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بصفته قائدًا للقوات الليبية، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردًا على التهديدات التركية، وذلك حسبما نقلت"سكاي نيوز" عربية.

وقالت الخارجية التركية، إن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك في ليبيا.

وهددت تركيا بـ"ردٍّ قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا، وفقا للمصدر ذاته.


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